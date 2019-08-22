شكرا لقرائتكم المقاولون: لم نتلق عروضا لبيع طاهر طاهر... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل تحدث المهندس محمد عادل عضو مجلس إدارة نادي المقاولون العرب والمشرف على الكرة بالنادي عن حقيقة تلقي ناديه عروضا لشراء طاهر محمد طاهر نجم ذئاب الجبل، سواء من الأهلي أو غيره من الأندية.

قال عادل في تصريحات خاصة أن ناديه لم تصله عروضا بشأن شراء طاهر طاهر في الانتقالات الصيفية الجارية سواء من الأهلي أو غيره ، وكل ما يتردد مجرد اجتهادات لا أساس لها من الواقع.

وارتبط اسم طاهر محمد طاهر بالانتقال للأهلي خلال فترة الانتقالات الصيفية الجارية، بعدما قدم مستوى مميز مع المقاولون بالموسم الماضي.

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وكان طاهر طاهر قريبا من الانتقال للأهلي ولكن تم الاختلاف على ضرورة وضع شرط جزائي في عقد اللاعب يمكنه من الاحتراف الخارجي حال سداد مبلغ مالي، وهو ما تحفظت عليه الإدارة الحمراء لتتعثر الصفقة، ويستمر اللاعب في صفوف المقاولون.