الرمادي: انطلاق الموسم منتصف أغسطس يبعث على القلق

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - انتقد المصري أيمن الرمادي مدرب عجمان في المؤتمر الصحفي الذي يسبق مباراة اليوم أمام حتا في كأس الخليج العربي انطلاق الموسم في منتصف أغسطس الذي يكون فيه الطقس صعباً، مبدياً قلقه من تعرض اللاعبين لإصابات.

وقال الرمادي: لأول مرة منذ 1999 نلعب في الإمارات في منتصف أغسطس، وهي تجربة تحتاج إلى دراسة، لأن الأجواء الحارة صعبة ولا تساعد على اللعب، وأتمنى ألا يتعرض أي لاعب لمشكلة بسبب ذلك.

وتابع: هذا الموضوع يقلقني جداً، لأننا لم نتعود على اللعب في هذا التوقيت، وأنصح الجميع باتخاذ كافة الإجراءات اللازمة لتأمين سلامة اللاعبين.

وكشف الرمادي أن عجمان مهتم بالمنافسة في كأس الخليج العربي، وسيكون الطموح عبور الدور الأول في المرحلة الأولى، مذكراً بأن الدوري يبقى هو الهدف الأهم لعجمان، على أن يكون كأس الخليج العربي بطولة مهمة للفريق، لكن كهدف فرعي بعد الاستحقاق الأهم.

وانتقد مجدداً نظام البطولة الذي يجبر كل فريق بالدفع بثلاثة لاعبين من مواليد عام 1997، معتبراً أن ذلك لم يثبت جدواه في الموسم الماضي لعدة اعتبارات، وسأل عن الفائدة من دفع بعض الفرق بهؤلاء لمدة سبع دقائق قبل تغييرهم خلال المباراة.

ودعا الرمادي لاعبيه إلى إغلاق ملف نجاحات الماضي والتطلع للمستقبل لأنه هو الأهم.

من جهته، اعتبر اللاعب حميد عبدالله أن عجمان سيدخل الموسم بطموح المنافسة على كل بطولة يشارك فيها، مؤكداً أن المعسكر الخارجي كان ناجحا جداً بعض النظر عن نتائج المباريات الودية التي لا تعكس أبداً واقع الفريق الذي كان يطبق خططاً معينة طلبها الجهاز الفني.