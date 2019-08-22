قرعة مثيرة لبطولات كرة الصالات

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - الشارقة: أيمن بشير

أسفرت قرعة كأس الاتحاد لكرة القدم داخل الصالات التي ستلعب بنظام المجموعات، عن وقوع النصر مع الحمرية واتحاد كلباء وخورفكان والبطائح في المجموعة الأولى، بينما ضمت المجموعة الثانية أندية الظفرة، شباب الأهلي، دبا الحصن ومليحة. وتفتتح مباريات كأس الاتحاد بمواجهة النصر مع ضيفه الحمرية عند الساعة السادسة والنصف من مساء يوم ال 3 من سبتمبر / أيلول المقبل.

وفي قرعة كأس الإمارات التي أيضاً تلعب بنظام المجموعات وقع البطائح مع اتحاد كلباء وشباب الأهلي والحمرية ودبا الحصن في المجموعة الأولى، بينما ضمت المجموعة الثانية الظفرة والنصر ومليحة وخورفكان، وتنطلق المنافسة على كأس الإمارات عند الساعة السادسة والنصف من مساء اليوم السابع من شهر أكتوبر / تشرين الأول القادم بمواجهة البطائح مع ضيفه اتحاد كلباء.

وأقيمت القرعة خلال المؤتمر الصحفي الذي عقدته اللجنة التنفيذية لكرة القدم داخل الصالات مساء أمس بمقر نادي الشارقة الثقافي للشطرنج بحضور عمران عبد الله النعيمي، أمين السر العام للجنة التنفيذية أمين سر اللجنة، وشهاب العوضي وسعيد العاجل عضوي اللجنة التنفيذية.

وسينطلق الموسم الجديد لمنافسات كرة الصالات بمباراة كأس السوبر بين شباب الأهلي والنصر يوم ال 27 من أغسطس / آب الجاري، قبل مباراة كأس السوبر لفئة الشباب بين خورفكان ودبا الحصن الذي سيقام يوم ال 30 من أغسطس الجاري، ونقل عمران عبدالله النعيمي للحضور تحيات اتحاد الإمارات لكرة القدم واللجنة التنفيذية برئاسة عبدالملك محمد عبدالرحيم جاني، وكذلك تحيات مجلس الشارقة الرياضي برئاسة الشيخ صقر بن محمد بن خالد القاسمي.

وأشاد أمين السر العام للجنة التنفيذية بالمستوى الجيد الذي أظهره فريق نادي الظفرة بعد حصوله على المركز الثالث في البطولة الآسيوية التي استضافتها تايلاند مؤخراً، متمنياً أن ينعكس ذلك الأمر إيجابياً على المنتخب الأول الذي يستعد للمشاركة في تصفيات كأس آسيا لكرة الصالات 2020، حيث تقام التصفيات في البحرين خلال الفترة من ال 16 حتى ال 27 من أكتوبر من العام الحالي، عبر مجموعتي منطقة غرب آسيا، وسيلعب منتخبنا ضمن المجموعة الأولى مع البحرين، العراق، فلسطين والكويت، فيما المجموعة الثانية تضم منتخبات: لبنان، قطر، السعودية وعمان.