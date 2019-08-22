شكرا لقرائتكم مصدر بالأهلي: الكرواتي زوران ماميتش الأقرب لقيادة الفريق... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل تسابق إدارة النادي الأهلى الزمن لإختيار المدير الفني الجديد الذي سيخلف الأورجوياني مارتن لاسارتي المدير الفني السابق للفريق، والذي تمت إقالته على خلفية الخسارة من بيراميدز وتوديع بطولة كأس مصر.

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وأكد مصدر مطلع داخل إدارة الأهلى أن الكرواتي زوران ماميتش مدرب العين لإماراتي والهلال السعودي السابق هو الخيار الأول لناديه حتى هذه اللحظة، متفوقاً على جميع الأسماء المرشحة الأخرى خاصة وفى ظل توفر الشروط المطلوبة فيه وأبرزها قوة الشخصية وتحقيق نجاحات كبيرة مع الفرق التي تولى مسئوليتها.

ولاقى ماميتش قبولاً داخل لجنة التخطيط بالأهلى خاصة وأنه يملك سيرة ذاتيه جيدة وسبق له العمل فى المنطقة العربية، حيث قاد نادى العين الإماراتى وحقق معه بطولة الدورى والكأس إلى جانب حصوله على المركز الثانى فى بطولة كأس العالم للأندية ، إلا أن تجربته مع الهلال السعودى لم تكن ناجحة، وسرعان ما رحل عن تدريب الفريق بسبب تراجع النتائج.