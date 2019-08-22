ميسي يعاود التمارين الجماعية قبل لقاء ريال بيتيس

اسماء السيد - قرائنا من مستخدمي واتساب

يمكنكم الآن متابعة آخر الأخبار مجاناً من خلال تطبيق واتساب

إضغط هنا للإشتراك



انضم نجم وقائد برشلونة الارجنتيني ليونيل ميسي الى التمارين الجماعية لفريقه الاربعاء بعد غيابه عن الملاعب لمدة أسبوعين بسبب اصابة في ربلة الساق، وذلك قبل لقاء فريقه المرتقب امام ريال بيتيس الاحد ضمن اطار المرحلة الثانية من الدوري الاسباني لكرة القدم.

وكان ميسي اصيب في ربلة الساق اليمنى خلال أول تمرين له بعد الإجازة الصيفية مع برشلونة في 5 آب/ أغطس الحالي، ما منعه من مرافقة فريقه في جولته الأميركية، كما غاب عن المباراة الافتتاحية الجمعة في الدوري والتي شهدت سقوط حامل اللقب في العامين الماضيين على ارض أتلتيك بلباو بهدف نظيف.

وتمرن ميسي بمفرده صباح الاربعاء، قبل أن ينضم إلى رفاقه بعد الظهر.

Advertisements

وتعج عيادة النادي الكاتالوني بالمصابين، فبينما تحوم الشكوك حول مشاركة ميسي امام بيتيس الاحد، يتوجب على المدرب إرنستو فالفيردي أن يتعايش مع العديد من الغيابات في خط الهجوم.

وكان برشلونة خسر جهود نجمه الأوروغوياني لويس سواريز الذي تعرض بدوره لاصابة في ربلة الساق أمام بلباو، وقد أشارت تقارير صحافية عن إمكانية غيابه عن الملاعب لفترة قد تمتد شهرا،الى اصابة ايضا بطل العالم مع منتخب فرنسا عثمان ديمبيلي في المباراة ذاتها بشد في العضلة ذات الرأسين للفخذ الأيسر وغيابه عن الملاعب حتى خمسة أسابيع بحسب ما أعلن النادي الكاتالوني الإثنين.

وبانتظار إمكانية عودة النجم البرازيلي نيمار الى الدوري الاسباني قبل اقفال سوق الانتقالات في 2 ايلول/ سبتمبر المقبل، في ظل مفاوضات شاقة مع فريقه الحالي باريس سان جرمان الفرنسي، يقع عبء خط الهجوم على المهاجم الفرنسي أنطوان غريزمان المنضم مؤخرا الى برشلونة مقابل 120 مليونا من مواطنه أتلتيكو مدريد.

ومني برشلونة حامل اللقب في الموسمين الماضيين بأول خسارة له في مباراة افتتاحية في الدوري المحلي منذ عام 2008.