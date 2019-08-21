شكرا لقرائتكم خبر عن مدرب الهلال: متحمسون للقاء أبها.. وكاريلو: سأظهر بنسخة مختلفة والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - "الخليج 365" (النشر الإلكتروني)

أبدى المدير الفني لفريق الهلال الروماني رازفان لوشيسكو، تحمسه للمباراة الأولى من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين، حيث يستضيف الهلال نظيره أبها يوم (الجمعة) القادم على ملعب جامعة الملك سعود، في إطار الجولة الأولى من المسابقة.

وقال لوشيسكو خلال المؤتمر الصحفي للمباراة: «جميعنا متحمسون للظهور بشكل رائع في الجولة الأولى من الدوري، واللاعبون يبذلون كل ما في وسعهم من أجل التواجد في القائمة الأساسية، ونعلم حالة الغموض التي تحيط بأول مباراة في أي بطولة».

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وأضاف: «إعدادنا للمباراة يسير بشكل جيد، والمباريات تُحسم بالاستعدادات التي تسبقها وليس فقط من خلال الـ90 دقيقة، وتعاقدنا مع صالح الشهري وأمير كردي، وهما قادران على تقديم الإضافة للفريق».

من جانبه، أكد لاعب الفريق أندري كاريلو، استعداده وزملاءه لخوض مباراة أبها كمنظومة عمل لتقديم ما يرضي الجماهير».

وأضاف: «جماهير الهلال وقفت معي، وشعرت بدعمها وحبها لي، وهذه السنة سأظهر بنسخة مختلفة».