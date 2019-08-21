السباحان المصريان يخطفان فضية وبرونزية بدورة الألعاب الإفريقية...

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جدة - عمرو شويل توج السباحان المصريان علي خلف الله ومحمد سامي بفضية وبرونزية سباق ١٠٠ متر حرة في منافسات السباحة المقامة حاليا بدورة الألعاب الإفريقية في المغرب. وجاء السباح علي خلف الله في المركز الثاني بزمن قدره ٤٩ ثانية و٨١ جزء من الثانية فيما جاء زميله محمد سامي في المركز الثالث بزمن قدره ٤٩ ثانية و٨٥ جزء من الثانية، فيما خطف سباح الجزائر أسامة ساهوني الميدالية الذهبية بزمن قدره ٤٨ ثانية و٩٧ جزء من الثانية. فيما توج السباح المصري يوسف القماش بفضية سباق ٥٠ متر ظهر في منافسات السباحة . Advertisements وجاء السباح المصري في المركز الثاني وحصد الميدالية الفضية بزمن قدره ٢٧ ثانية و٥٢ جزء من الثانية، وحصد المركز الأول السباح الجنوب إفريقي مايكل هولي بزمن قدره ٢٧ ثانية و٤١ جزء من الثانية، وجاء سباح الجزائر وسام علومي في المركز الثالث بزمن قدره ٢٨ ثانية و٢٧ جزء من الثانية. وتقام منافسات السباحة بالألعاب الإفريقية في مدينة كازبلانكا عاصمة المغرب. بذلك أصبح رصيد مصر ٢٠ ميدالية من بينهم 6 ذهبيات و ٧ فضيات و 7 برونزيات.

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