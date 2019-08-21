شكرا لقرائتكم غياب صالح جمعة عن تدريبات الأهلى يثير التساؤلات... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل تغيب صالح جمعة، صانع ألعاب فريق الأهلي، عن المران الجماعي للفريق الأحمر اليوم الأربعاء والمقام على ستاد مختار التتش بمقر الجزيرة. ولم يشارك صالح جمعة في التدريبات الجماعية للفريق الأحمر اليوم استعدادا لمواجهة إطلع بره. ويستعد الأهلي لمواجهة فريق إطلع بره من جنوب السودان مساء بعد غد الجمعة على ستاد برج العرب بالإسكندرية في إياب دور الـ64 لبطولة دوري أبطال إفريقيا.

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