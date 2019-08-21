رياضة | «يوسف» يجتمع مع «محمود وحيد» في المران المسائي

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر «يوسف» يجتمع مع «محمود وحيد» في المران المسائي والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

عقد محمد يوسف، المدير الفني المؤقت للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، جلسة فنية مع محمود وحيد، لاعب الفريق، في بداية مران الفريق مساء اليوم، الأربعاء، على ملعب التتش بالجزيرة.

شهدت الجلسة الحديث عن بعض الأمور الفنية الخاصة بتجهيز اللاعب للمرحلة المقبلة.

ويستعد الأهلي لمواجهة «اطلع برّه» بطل جنوب السودان في إياب دور الـ64 من منافسات دوري أبطال إفريقيا والمحدد لها مساء بعد غدٍ، الجمعة، على استاد الجيش ببرج العرب بالإسكندرية.