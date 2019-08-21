شكرا لقرائتكم موناكو يستعير سليماني من ليستر سيتي ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل

محمد عثمان - الرياض - موناكو - أ ف ب | منذ 4 ساعات في 21 أغسطس 2019 - اخر تحديث في 21 أغسطس 2019 / 15:20

انتقل المهاجم الجزائري الدولي اسلام سليماني من ليستر سيتي الانكليزي إلى موناكو الفرنسي على سبيل الإعارة، بحسب ما علمت وكالة فرانس برس من مصادر قريبة من فريق الإمارة.



Advertisements

وأعير سليماني الموسم الماضي الى فنربغشة التركي، لكنه عجز عن فرض نفسه.

وكان سليماني اكتشف موسم 2013-2014 مع نادي سبورتينغ البرتغالي، تحت اشراف ليوناردو جارديم مدرب موناكو الحالي.

وستكون إعارة سليماني، المرتبط في عقد مع ليستر سيتي حتى 2021، مرفقة بخيار شراء عقد اللاعب المتوج أخيراً مع منتخب بلاده في كأس أمم افريقيا لكرة القدم.

وخضع اللاعب البالغ 31 عاماً، لفحص طبي الثلثاء قبل انتقاله الى موناكو الذي عانى كثيراً في الموسم الماضي من الدوري الفرنسي وفي بداية الموسم الجديد بعدما مني بهزيمتين بنتيجة 3-صفر على يد كل من ليون في المرحلة الافتتاحية، وميتز في الجولة الثانية.