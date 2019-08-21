شكرا لقرائتكم الجزيرة يتعاقد مع الأمريكي سبيرمان لفريق السلة... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل تمكن مسئولى نادى الجزيرة، من التعاقد مع الامريكى براندون سبيرمان، المحترف فى الدورى الفرنسى لكرة السلة، لتدعيم صفوف الفريق فى الموسم الجديد .

ووقع اللاعب على عقود انضمامه للجزيرة إلكترونيا لمدة موسم واحد، ووصل فى ساعة مبكرة من صباح اليوم إلى القاهرة، على أن يشارك فى تدريبات الفريق اليوم .

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جاء التعاقد مع اللاعب بعد انتهاء عقد حمدى براع المحترف التونسى بالفريق، و بعد رحيل إسلام سالم الى نادى الزمالك

الجدير بالذكر أن الجزيرة احتل وصافة دورى السوبر خلف الزمالك المتصدر والفائز بالبطولة.