الجزيرة يتعاقد مع الأمريكي سبيرمان لفريق السلة...

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جدة - عمرو شويل تمكن مسئولى نادى الجزيرة، من التعاقد مع الامريكى براندون سبيرمان، المحترف فى الدورى الفرنسى لكرة السلة، لتدعيم صفوف الفريق فى الموسم الجديد .
ووقع اللاعب على عقود انضمامه للجزيرة إلكترونيا لمدة موسم واحد، ووصل فى ساعة مبكرة من صباح اليوم إلى القاهرة، على أن يشارك فى تدريبات الفريق اليوم .
جاء التعاقد مع اللاعب بعد انتهاء عقد حمدى براع المحترف التونسى بالفريق، و بعد رحيل إسلام سالم الى نادى الزمالك
الجدير بالذكر أن الجزيرة احتل وصافة دورى السوبر خلف الزمالك المتصدر والفائز بالبطولة.
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