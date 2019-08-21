شكرا لقرائتكم ماجد نجاتي يوجه رسالة إلى اللجنة الخماسية لإدارة الجبلاية... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل نشر المهندس ماجد نجاتي، بعد اختيار جمال محمد على بدلا منه على مقعد نائب رئيس اللجنة الخماسية لادارة اتحاد الكرة، رسالة لاعضاء اللجنة الخماسية لادارة شئون الجبلاية .

وإليكم نص الرسالة:

خالص تمنياتى بالتوفيق إلى جميع أعضاء اللجنة المؤقتة الذين تم إختيارهم لإدارة إتحاد الكرة لحين إجراء إنتخابات لمجلس جديد العام القادم بإذن الله .

كل أعضاء اللجنة المختارة شخصيات محترمة وقادرة على إحداث تغيير إيجابى لصالح الكرة المصرية .

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ملاحظتى الوحيدة هى أن شروط الفيفا فى تشكيل اللجنة تتضمن عدم أحقية أعضائها فى الترشح للانتخابات القادمة وهذا سيحرم الثنائى محمد فضل وأحمد عبد الله من فرصة مواصلة العطاء فى هذا المجال خاصة وهما من الشباب الواعد الذى أثبت فى الفترة السابقة إمتلاكه قدرات ومهارات جيدة فى المجال الإدارى إلى جانب ما سيكتسبوه من خبرات جديدة من خلال عضوية هذه اللجنة ، فكيف يتم إستبعادهم من الترشح بعد ذلك ؟! .

أعتقد أن الأمر يستحق إعادة النظر فى هذا الشرط بالنسبة للعناصر الشابة .

كل التمنيات بالتوفيق لجميع عناصر الكرة المصرية فى الفترة القادمة بإذن الله .