شكرا لقرائتكم الأهلى يفاضل بين 4 مدربين لخلافة لاسارتى... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل
جدة - عمرو شويل يفاضل مسئولو النادى الأهلى بين 4 مدربين بعد فرز السير الذاتية لاختيار من بينهم المدير الفنى الجديد للفريق، والذى سيخلف الأورجويانى مارتن لاسارتى المدير الفنى السابق الذى تمت إقالته على خلفية الخسارة من بيراميدز وتوديع بطولة كأس مصر، فى الوقت الذى بدأت إدارة النادى التفاوض مع الرباعى فى نفس التوقيت.
وتوصلت لجنة التخطيط بالأهلى بعد اجتماعات متواصلة للمفاضلة بين عشرات السير الذاتية التى تلقاها النادى فى الساعات الأخيرة، والتى تنتمى للعديد من المدرس الأوربية العريقة، حيث وصل للنادى حتى الآن أكثر من 30 سيرة ذاتية، للاختيار بين هؤلاء الأربعة
وتضع إدارة الأهلى العديد من الشروط التى يجب توافرها فى المدرب الجديد، وهى أن يكون صاحب نجاحات، وحقق بطولات مع الأندية التى قام بتدريبها، بالإضافة لامتلاكه شخصية قوية قادرة على أحكام السيطرة على كتيبة النجوم المتواجدين داخل قائمة الفريق.
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