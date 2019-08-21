شكرا لقرائتكم المقاصة: مواجهة الزمالك فى كأس مصر اختبار قوى للجهاز الفني واللاعبين... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل أكد محمد مجد، عضو مجلس إدارة مصر للمقاصة، أن مباراة الزمالك في دور الـ 8 لبطولة كأس مصر، ستكون في غاية الصعوبة والقوة، وإختبار قوي للجهاز الفني للفريق واللاعبين خاصة أن الزمالك جاهزا فنياً وبدنياً في ظل مشاركته في دوري أبطال أفريقيا .

وأشار "مجد" في تصريحات للموقع الرسمي لنادى مصر المقاصة، أن لديه ثقة في تقديم الفريق مباراة جيدة وقوية أمام الزمالك ، في ظل فترة الإعداد القوية والصفقات المميزة التى تم تدعيم الفريق بها خلال الانتقالات الصيفية .

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وأضاف عضو مجلس ادارة المقاصة، أن الفريق يستهدف تجاوز عقبة الزمالك وإستكمال المشوار في بطولة الكأس والتتويج باللقب ، متمنيا أن يحالف التوفيق اللاعبين والجهاز الفني في مباراة الزمالك .

وعن صفقات الميركاتو الصيفي أكد عضو مجلس ادارة الفريق الفيومي، بأن معايير التعاقد تمت بناءً على رغبة المدير الفني للفريق ، ومتابعة اللاعبين وتقيمهم من خلال إحصائيات وطرق علمية مدروسة ، وانتهاج السياسية الاوروبية في التعاقدات .