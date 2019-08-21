المقاصة: مواجهة الزمالك فى كأس مصر اختبار قوى للجهاز الفني واللاعبين...

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وأشار "مجد" في تصريحات للموقع الرسمي لنادى مصر المقاصة، أن لديه ثقة في تقديم الفريق مباراة جيدة وقوية أمام الزمالك ، في ظل فترة الإعداد القوية والصفقات المميزة التى تم تدعيم الفريق بها خلال الانتقالات الصيفية .
وأضاف عضو مجلس ادارة المقاصة، أن الفريق يستهدف تجاوز عقبة الزمالك وإستكمال المشوار في بطولة الكأس والتتويج باللقب ، متمنيا أن يحالف التوفيق اللاعبين والجهاز الفني في مباراة الزمالك .
وعن صفقات الميركاتو الصيفي أكد عضو مجلس ادارة الفريق الفيومي، بأن معايير التعاقد تمت بناءً على رغبة المدير الفني للفريق ، ومتابعة اللاعبين وتقيمهم من خلال إحصائيات وطرق علمية مدروسة ، وانتهاج السياسية الاوروبية في التعاقدات .
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