ماغواير يُشعل منافسة قوية بين الشركات الرياضية الكبرى

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أشعل الدولي الإنكليزي هاري ماغواير مدافع نادي مانشستر يونايتد الإنكليزي منافسة قوية بين الشركات الرياضية العالمية الكبرى الساعية في الحصول على عقد رعاية يربطها باللاعب لسنوات طويلة .

و بحسب ما ذكرته صحيفة "ذا صن" البريطانية، فإن ماغواير قد انتقل من صفوف ليستر سيتي إلى مانشستر يونايتد هذا الصيف دون توقيعه مع أي شركة رياضية ، في انتظار إبرامه عقداً مع إحدى الشركات الشهيرة بما لا يقل عن 700 الف جنيه استرليني سنوياً.

هذا ويرجح ان يرتدي ماغواير حذاء إحدى الشركات الرياضية الأربع التي تسيطر على قمصان الأندية وأحذية اللاعبين في الملاعب الإنكليزية، وهما الألمانيتان أديداس وبوما و الأمريكيتان نايكي و اندر ارمور.

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هذا وتبقى "اديداس" الأقرب للظفر بعقد رعاية ماغواير ، لانها ترعى قميص مانشستر يونايتد مما يمنحها مسافة اقرب للاعب من بقية الشركات، مثلما فعلت مع زميله الجديد دان جيمس القادم من نادي سوانزي هذا الصيف.

وتسعى كافة الشركات لإبرام عقد طويل المدى مع اللاعب ، لأنه بات مرشحاً ليصبح أفضل المدافعين بإنكلترا في قادم المواسم على غرار الهولندي فرجيل فان دايك مدافع نادي ليفربول.

يشار الى أن ماغواير كان يرتدي حذاء الشركة الأميركية "نايكي" عندما كان يلعب في صفوف ليستر سيتي ومنتخب بلاده قبل ان ينقضي عقد الرعاية بينهما الموسم الماضي.