نجمة روسية تمني نفسها بعشاء مع كريستيانو رونالدو.. صور

رنا صلاح الدين - القاهرة - متابعات الخليج 365

أكدت الروسية داريا كليشينا، بطلة رياضة الوثب الطويل، أنها لن تمانع في تلبية دعوة النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو، مهاجم فريق يوفنتوس الإيطالي في حال دعاها لتناول العشاء.

صحيفة “سوفيتسكي سبورت” الرياضية الروسية، نقلت عن داريا كليشينا قولها: أتابع حساب كريستيانو رونالدو على موقع “إنستجرام”، أنا مهتمة بالجانب الرياضي، هو يعتني ببنيته الجسدية، لذلك يبدو مذهلا، لست متأكدة من أن لاعبا واحدا على الأقل في روسيا يبدو هكذا، لأن العديد من الرياضيين في الألعاب الجماعية لا يولون اهتماما كبيرا بتكوين بنيتهم الجسدية.

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داريا أضافت: إذا تلقيت دعوة من رونالدو لتناول العشاء في مطعم في نيويورك، حسنا في حال كنت في نيويورك وكان لديّ الوقت، لذهبت، لكنني لا أريد أن أسمي ذلك موعدا، أنا لست من أولئك، من الذين يذهبون مع الغرباء إلى أي مكان.

اللاعبة تابعت: لكن سيكون من المثير للاهتمام التحدث مع كريستيانو كشخص، أظن أنه يمكن الحصول على الكثير من المعلومات المفيدة من محترف مثله، وليس فقط عن كرة القدم.

يذكر أن داريا كليشينا صاحبة الـ 28 عاما، أحرزت الميدالية الفضية في بطولة العالم 2017، ولقب بطلة أوروبا ضمن القاعات المغلقة مرتين، وكانت الرياضية الوحيدة لألعاب القوى من روسيا، التي شاركت في دورة الألعاب الأولمبية الصيفية 2016 في ريو دي جانيرو البرازيلية.

يشار إلى أن كريستيانو رونالدو، يتابع حساب النجمة الروسية على “إنستجرام”، منذ عام 2016.