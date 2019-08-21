رياضة | كريستيانو رونالدو يفتح النار على سوق الانتقالات

أعرب البرتغالي كريستيانو رونالدو نجم فريق يوفنتوس الإيطالي، عن أسفه لما يتم صرفه في سوق الانتقالات الحالية بين الأندية لشراء وبيع عقود اللاعبين.

وقال رونالدو في تصريحات صحفية :" لا أوافق ما يحدث في سوق الإنتقالات من مبالغ ضخمة تصّرف للتعاقد مع اللاعبين . ولكن هذا هو العالم الذي نعيش فيه وعلينا احترامه" .

يذكر أن موسم الأنتقالات هذا العام كان له العديد من المحطات القوية والتي أحدثت رواجا كبيراً في وسائل الإعلام وفي مقدمتها انتقال أنطوان جريزمان الى برشلونة وإيدين هازارد الى ريال مدريد.