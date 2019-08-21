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رياضة | كريستيانو رونالدو يفتح النار على سوق الانتقالات

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أعرب البرتغالي كريستيانو رونالدو نجم فريق يوفنتوس الإيطالي، عن أسفه لما يتم صرفه في سوق الانتقالات الحالية بين الأندية لشراء وبيع عقود اللاعبين.

وقال رونالدو في تصريحات صحفية :" لا أوافق ما يحدث في سوق الإنتقالات من مبالغ ضخمة تصّرف للتعاقد مع اللاعبين . ولكن هذا هو العالم الذي نعيش فيه وعلينا احترامه" .

يذكر أن موسم الأنتقالات هذا العام كان له العديد من المحطات القوية والتي أحدثت رواجا كبيراً في وسائل الإعلام وفي مقدمتها انتقال أنطوان جريزمان الى وإيدين هازارد الى .

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