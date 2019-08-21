غريزمان محروم من “الرقم 7” مع برشلونة

عندما وصل أنطوان غريزمان النجم الدولي الفرنسي لاعب أتليتكو مدريد السابق، إلى فريقه الجديد برشلونة هذا الصيف، لم يستطع ارتداء قميصه المفضل الذي يحمل رقم 7، والذي كان مبعث تفاؤل له على امتداد مسيرته مع الأندية السابقة ومع منتخب بلاده.

وذكرت صحيفة «آس» أن السبب في ذلك يرجع إلى أن لاعباً آخر في الفريق كان يحمل هذا الرقم، وهو البرازيلي فيليبي كوتينيو، ما جعل غريزمان يخضع للأمر الواقع ويوافق على ارتداء القميص رقم 17 الذي اقترحته عليه إدارة النادي.

ولكن الحال اختلف – والكلام للصحيفة الإسبانية – بعد أن رحل البرازيلي كوتينيو مؤخراً إلى بايرن ميونيخ بموجب عقد إعارة، أذ أصبح الرقم 7 شاغراً ولا يرتديه أحد، ما شجع غريزمان على المطالبة مجدداً بارتداء قميص يحمل هذا الرقم الذي يعشقه ويفضله على أي رقم آخر، إلا إنه اصطدم بلوائح وقوانين الاتحاد الإسباني لكرة القدم، التي تحذر على أي لاعب تغيير رقم قميصه بعد بدء الموسم رسمياً.

وقالت الصحيفة: لما كان جريزمان شارك بالفعل في أول مباراة رسمية لفريقه في «الليجا»، ضد أتليتكو بلباو، بل ولعب المباراة كاملة، فإنه لم يعد من حقه – وفقاً لهذه اللوائح- المطالبة بارتداء قميص آخر غير الذي بدأ به الموسم.

وتفسيراً لذلك، قالت الصحيفة إن المادة 216 من لوائح الاتحاد الإسباني تنص على أنه يتعين على اللاعب ارتداء قميص برقم محدد طوال الموسم.