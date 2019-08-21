رياضة | جنتان العسكري تضيف فضية لبعثة مصر في البلياردو بالألعاب الإفريقية

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر جنتان العسكري تضيف فضية لبعثة مصر في البلياردو بالألعاب الإفريقية والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

نجحت اللاعبة المصرية جنتان العسكري في إضافة ميدالية فضية جديدة لرصيد بعثة مصر المشاركة بدورة الألعاب الإفريقية المقامة حاليا في المغرب، في إطار منافسات البلياردو.

وحققت اللاعبة الميدالية الفضية في البطولة بعدما قدمت مستويات قوية خلال المنافسات.

ورفعت بعثة مصر رصيدها في الدورة الإفريقية إلى ١٠ ميداليات حتى الآن في صدارة الترتيب العام، بواقع ٥ ذهبيات وفضية وحيدة و٤ ميداليات برونزية.