رياضة | ريبيري على أعتاب الدوري الإيطالي

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر ريبيري على أعتاب الدوري الإيطالي والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أصبح الجناح الفرنسي المخضرم فرانك ريبيري على أعتاب الانتقال إلى فيورنتينا الإيطالي بحسب تقارير صحافية اليوم الثلاثاء.

وذكرت صحيفتا بيلد الألمانية ولا غازيتا ديللو سبورت الإيطالية أن فيورنتينا اقترب بشكل كبير جدا من التوصل لاتفاق مع ريبيري النجم السابق لبايرن ميونخ الألماني.

ووفقاً للتقارير الصحافية فإن فيورنتينا يعتزم التوقيع مع ريبيري البالغ من العمر 36 عاماً، لمدة عامين.

وكتب ريبيري عبر حسابه على تويتر "مستعد لتحديات جديدة" مع صورة له وهو في صالة الألعاب (الجيمنيزيوم).

وقال دانييلي برادي مدير الكرة لفيورنتينا لصحيفة كوريري ديللو سبورت "نود التعاقد معه لكن لا يمكننا المنافسة اقتصاديا مع أندية السعودية أو روسيا".

لكنه أضاف موجهاً رسالته لريبيري "إذا أردت الاستمرار في أعلى مستويات كرة القدم فإن فيورنتينا يفتح لك ذراعيه".