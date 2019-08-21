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باريس سان جيرمان يرفض عرض برشلونة الأخير لضم نيمار لهذا السبب

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قالت صحيفة "ليكيب" الفرنسية، أن نادي نادي باريس سان جيرمان الفرنسي، رفض عرض برشلونة الذي قدمه قبل أيام لضم لاعبه البرازيلي نيمار دا سيلفا خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية.

وأوضحت الصحيفة أن المفاوضات، أن سبب رفض باريس سان جيرمان بسبب السيولة المادية، حسث لايريد صفقات تبادلية، ويريد أموال مقابل نيمار.

فيما كشفت تقارير صحيفية صراع جديد بين فريقي وبرشلونة على ضم اللاعب الذي أبدى رغبته في الرحيل عن الفريق.

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