شكرا لقرائتكم خبر عن أياكس أمستردام يتعادل سلبيًا مع أبويل القبرصي في «تمهيدى أبطال أوروبا» والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - تعادل فريق أياكس أمستردام الهولندي سلبيا مع مضيفه أبويل نيقوسيا القبرصي في المباراة التي جمعتهما، مساء الثلاثاء، ضمن منافسات الدور التمهيدى لدورى أبطال أوروبا.

يأتى آياكس ضمن قائمة تضم 12 فريقًا تتنافس على 6 مقاعد متاحة في دور المجموعات من دوري أبطال أوروبا، إذ يحتاج الفريق الهولندي للفوز في مجموع مواجهتي الذهاب والإياب.

يستعد آياكس أمستردام لاستضافة الفريق القبرصي، 28 أغسطس الجاري، على ملعب يوهان كرويف في العاصمة الهولندية في لقاء الإياب.