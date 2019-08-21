شكرا لقرائتكم خبر عن طوارئ فى «الاتحاد» استعدادًا للعربى الكويتى.. و«مصيلحى» يحفز اللاعبين والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - رفع الجهاز الفنى للفريق الأول بنادى الاتحاد السكندرى، بقيادة طلعت يوسف، حالة الاستعداد قبل توجه بعثة الفريق إلى الكويت، الجمعة المقبل، استعدادًا لمواجهة العربى الكويتى، المحدد لها الثلاثاء المقبل، فى إطار منافسات دور الـ32 للبطولة العربية على كأس محمد السادس.

واختتم الفريق مبارياته الودية بمواجهة بتروجت، أمس الأول الإثنين، والتى انتهت بفوز زعيم الثغر بهدفين نظيفين أحرزهما خالد قمر وكريم الديب، وركز «يوسف» على تطبيق الخطة.

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من جانبه، نجح إيهاب جابر، مدير شؤون اللاعبين بنادى الاتحاد، فى إنهاء قيد 20 لاعبًا فى القائمة العربية.

وكشف «جابر» عن إجراء تعديلات على برنامج فريق الكرة قبل السفر إلى الكويت، حيث يتدرب الفريق، الجمعة المقبل التاسعة صباحًا، بدار حرس الحدود بالقاهرة، قبل السفر إلى الكويت، على أن يتم إلغاء التدريب المسائى، الذى كان مُعَدًا مسبقًا بنادى النصر الكويتى حرصًا على راحة اللاعبين، فيما يتدرب الفريق السبت المقبل مساء بنادى النصر، والأحد المقبل بملعب صباح السالم، الذى ستُقام عليه المباراة. من جانبه، وعد المهندس محمد مصيلحى، رئيس نادى الاتحاد السكندرى، بصرف مكافآت كبيرة فى حالة تحقيق الفوز بالكويت تحفيزًا للاعبين، كما وعد أيضًا برصد مكافآت مالية كبيرة أخرى فى حال تخطى عقبة العربى الكويتى بالبطولة العربية للأندية فى لقاءى الذهاب والعودة والتأهل للدور الثانى.

على الجانب المقابل، أعلن الدكتور عمرو الأشلم، طبيب نادى الاتحاد، جاهزية إسلام جمال، مدافع الفريق، وتماثله للشفاء، فيما تقرر تأجيل حسم مصير اللاعب الليبى أحمد شلبى وضمه إلى الفريق ومشاركته وفقًا لنتائج الكشف الطبى. على صعيد آخر، دخل مسؤولو نادى طنطا فى مفاوضات مع الاتحاد السكندرى لضم كريم ممدوح على سبيل الإعارة لمدة موسم.