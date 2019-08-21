شكرا لقرائتكم خبر عن «فيدرر» يبدأ الاستعداد مبكرًا لبطولة أمريكا المفتوحة لـ «التنس» والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - ودع السويسرى روجر فيدرر بطولة سنسيناتى للأساتذة مبكرًا الأسبوع الماضى، وفشل فى الدفاع عن 600 نقطة، بعد وصوله إلى نهائى البطولة الموسم الماضى، والذى خسره أمام الصربى نوفاك ديوكوفيتش.

وخرج فيدرر من سنسيناتى من الدور الثالث على يد الروسى أندرى روبليف، ليبدأ التركيز مباشرة على المشاركة فى بطولة أمريكا المفتوحة، بحسب صحيفة «ماركا» الإسبانية.

وتنطلق أمريكا المفتوحة، آخر البطولات الأربع الكبرى فى العام، يوم 26 من شهر أغسطس الجارى، حيث يأمل النجم السويسرى فى الابتعاد برقمه القياسى كأكثر من توج ببطولات الجراند سلام فى التاريخ بواقع 20 لقبًا، متفوقًا على رافائيل نادال الذى توج بـ18 لقبًا، مقابل 16 للصربى نوفاك ديوكوفيتش.

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واحتفل فيدرر بميلاده الـ38 يوم 8 أغسطس، ومع ذلك يرغب فى التنافس فى أعلى المستويات، ويدرك السويسرى أنه لم يحضر جيدًا قبل المشاركة فى سنسيناتى، وهو الأمر الذى يرغب فى تفاديه فى أمريكا المفتوحة. وبات فيدرر يوم السبت الماضى، أول الواصلين إلى ملعب أرثر آش، الملعب الرئيسى فى أمريكا المفتوحة، للبدء فى الاستعدادات الخاصة بالبطولة، حيث تدرب لمدة 3 ساعات مع اثنين من لاعبى الجونيور، إيليوت سبيزيرى وجوفيند ناندا.

ويحاول السويسرى قبل 8 أيام من البطولة على التأقلم مع أرضية الملعب والكرات والرطوبة، مع انتظار وصول المرشحين الآخرين نادال وديوكوفيتش لنيويورك فى الأيام القليلة المقبلة.

من جهة أخرى، حافظت اليابانية نعومى أوساكا على صدارة التصنيف العالمى لتنس السيدات، والذى شهد 3 تغييرات فى المراكز العشر الأولى.

وتقدمت إيلينا سفيتولينا لتحتل المركز الخامس عالميًا، فى الوقت الذى تراجعت فيه كيكى بيرتنز لتتواجد فى المرتبة السابعة.

ودخلت ماديسون كيز قائمة أول 10 لاعبات، بعدما قفزت 8 مراكز دفعة واحدة لتحتل التصنيف العاشر، مستفيدة من تتويجها أمس الأول بلقب بطولة سينسيناتى.