شكرا لقرائتكم خبر عن سولشاير يحسم مصير «بوجبا» مع مانشستر يونايتد والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - أكد النرويجى أولى جونار سولشاير المدير الفنى لفريق مانشستر يونايتد الإنجليزى، ثقته ببقاء لاعب خط وسطه الفرنسى بول بوجبا، رغم محاولات نادى ريال مدريد الإسبانى للتعاقد معه، قبل انتهاء فترة الانتقالات الصيفية الحالية.

وقال سولشاير فى تصريحات أبرزتها صحيفة «ديلى ستار» الإنجليزية: «بوجبا سيبقى.. أنتم دائمًا تسألوننى عنه، لكن بالنسبة لى هو باق معنا، لست قلقًا بشأنه». كان مانشستر يونايتد قد حدد 160 مليون إسترلينى مقابل التخلى عن خدمات بوجبا فى فترة الانتقالات الصيفية الحالية، قبل أن يغلق الباب أمام رحيله عقب انتهاء سوق الانتقالات الإنجليزية.

كان الفرنسى زين الدين زيدان، المدير الفنى لفريق ريال مدريد، طلب من فلورنتينو بيريز، رئيس النادى ضرورة التعاقد مع مواطنه بوجبا من أجل تدعيم خط وسط الميرنجى بعد تراجع مستوى مودريتش.