عبدالله بن سالم يعيد تشكيل مجلس إدارة نادي الذيد

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - أصدر سمو الشيخ عبدالله بن سالم بن سلطان القاسمي نائب حاكم الشارقة نائب رئيس المجلس التنفيذي قراراً إدارياً بشأن إعادة تشكيل مجلس إدارة نادي الذيد الثقافي الرياضي.

ويقضي القرار الإداري رقم 16 لسنة 2019م بأن يعاد تشكيل مجلس إدارة نادي الذيد الثقافي الرياضي برئاسة سالم محمد بن هويدين الكتبي، وعضوية كل من حميد عبدالله محمد بالصدرية الخاطري وحميدي علي حميدي الكتبي وسالم علي خلفان الرفيسا الكتبي وخليفة سلطان سيف سعيد الجاري وراشد عبدالله سعيد بن هويدن الكتبي وسعيد محمد سعيد بن مترف الطنيجي وخليفة مبارك سالم دلموك الكتبي وراشد سعيد عبيد خميس الطنيجي. ويوزع المجلس المناصب الإدارية بين أعضائه في أول اجتماع له، وينتخب المجلس نائباً للرئيس توافقياً أو عبر الاقتراع السري المباشر.

وحدد القرار الإداري مدة العضوية في المجلس أربع سنوات قابلة للتجديد لمدة أو مدد مماثلة تبدأ من تاريخ صدور هذا القرار، ويستمر المجلس في تصريف أعماله لدى انتهاء مدته إلى أن يتم تشكيل مجلس إدارة جديد أو التجديد للمجلس المنتهي.

ويعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره، وعلى الجهات المعنية تنفيذ أحكامه كل فيما يخصه، وينشر في الجريدة الرسمية.