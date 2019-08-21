محمد بن حمد يستقبل لاعبي «الفجيرة للشطرنج والثقافة»

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - أشاد سمو الشيخ محمد بن حمد بن محمد الشرقي ولي عهد الفجيرة بالنتائج المميزة التي حققها لاعبو نادي الفجيرة للشطرنج والثقافة خلال مشاركتهم في بطولة العرب الفردية للمراحل السنية بالأردن، وفي بطولة الإمارات الفردية للشطرنج للذكور والإناث.

جاء ذلك خلال استقبال سموه أمس في مكتبه بالديوان الأميري لاعبي النادي.

وبارك سموه للاعبين إنجازاتهم الرياضية.. حيث حققوا في البطولة الأولى ميداليتين، ذهبية وبرونزية، ونالوا في البطولة الثانية ثلاث ميداليات، ذهبية وفضية وبرونزية.

Advertisements

واستمع سموه إلى شرح موجز عن طبيعة المنافسات التي خاضها لاعبو النادي في البطولتين وحث اللاعبين على بذل المزيد من التدريب المتواصل وزيادة التركيز للحفاظ على تفوقهم الذهني وتعزيزه بتحقيق إنجازات متميزة تسجل باسم دولة الإمارات العربية المتحدة والفجيرة.

وتوجه سموه بالشكر إلى إدارة نادي الفجيرة للشطرنج والثقافة على الجهود التي بذلوها في البطولة.

من جانبه تقدم الدكتور عبدالله آل بركت رئيس مجلس إدارة نادي الفجيرة للشطرنج والثقافة واللاعبون بالشكر والتقدير إلى سمو ولي عهد الفجيرة على استقبالهم، مثمنين دعم سموه للقطاع الرياضي ورياضة الشطرنج وتوجيهاته التي ساهمت في تحقيق الانتصارات في المنافسات العربية والدولية.

حضر اللقاء سالم الزحمي مدير مكتب سمو ولي العهد.