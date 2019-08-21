عمرو الجنايني: نسعى لإصلاح منظومة الكورة في مصر .. ومندوب "فيفا" يسلم اللجنة المؤقتة مفاتيح الجبلاية غداً

الموجز

أكد عمرو الجناينى، رئيس اللجنة الخماسية باتحاد الكرة، أن تولى رئاسة اللجنة أمر صعب وليس بالسهل، وأنه يقبل بالتحدى وقادر مع زملائه باللجنة على تقديم الأفضل لكرة القدم فى مصر خلال الفترة المقبلة.

واعتمد الاتحاد الدولى لكرة القدم اللجنة الخماسية التى تدير اتحاد الكرة المصرى مؤقتا لحين انتخابات نهاية العام المقبل، والتى تتكون من عمرو الجناينى رئيساً، وعضوية محمد فضل، وجمال محمد على، وسحر عبد الحق، أحمد عبد الله، ومن المقرر أن تتولى اللجنة إدارة اتحاد الكرة حتى 31 يوليو 2020.

وتابع عمرو الجناينى، لـ"اليوم السابع": "هدف اللجنة هو إصلاح الكرة المصرية التى تسعد الشعب المصرى، والدليل حالة الفرح والسعادة التى عشناها فى الفوز ببطولات 2006 و2008 و2010، وأيضا البطولات التى يحققها الأهلى والزمالك أفريقيا وفرحة التأهل لكأس العالم 2018 بروسيا".

وأضاف رئيس اتحاد الكرة الجديد أن هناك العديد من الملفات التى ستتم دراستها لتقديم الأفضل، متمنياً تقديم موسم رائع لإعادة ترتيب الأوضاع داخل اتحاد الكرة، وتقديم شىء يليق بالكرة المصرية وتحديداً بعد النجاح الرائع فى تنظيم أمم أفريقيا، والتأكيد أن مصر قادرة على تنظيم البطولات الكبرى وبالتالى قادرة على تقديم دورى مميز وكرة رائعة ومنتخب قوى، وهو ما نعمل عليه خلال الفترة المقبلة.

وضمت اللجنة كلا من:

1- عمرو الجناينى رئيس اللجنة الخماسية:

عضو مجلس إدارة نادى الزمالك السابق، ونائب رئيس أحد البنوك الكبرى فى مصر.

2- جمال محمد على " نائب رئيس اللجنة":

عضو اتحاد الكرة السابق، مدير فنى سابق لأندية الصعيد، مدير فنى لمنتخب الناشئين، واستاذ كلية تربية رياضية.

3- محمد فضل "عضو":

Advertisements

لاعب الأهلى والإسماعيلى السابق ومدير بطولة أمم أفريقيا لكرة القدم 2019.

4- أحمد عبد الله "عضو":

لاعب الزمالك ومنتخب مصر السابق.

5- سحر عبد الحق "عضو":

رئيس نادى النصر.

يصل مندوب من الاتحاد الدولى لكرة القدم "فيفا"، إلى القاهرة غداً الأربعاء لزيارة اتحاد الكرة والاتحاد الأفريقي بعد إعتماد اللجنة الخماسية لتسليم اللجنة الجديدة المهام رسمياً ومقاليد الحكم فى اتحاد الكرة.

وأكد فيفا فى بيانه أن هناك 5 مهام للجنة المشكلة لإدارة كرة القدم المصرية خلال الفترة القادمة وحتى 31 يوليو 2020 والتى جاءت كالتالي..

البند الأول: إدارة الشئون اليومية لاتحاد الكرة

البند الثاني: مراجعة النظام الأساسى للاتحاد بما يتوافق مع الاتحاد الدولى لكرة القدم "فيفا".

البند الثالث: مراجعة النظام الأساسي وةالشروط الواجب توافرها فى الأعضاء المرشحين لانتخابات اتحاد الكرة فى الفترة المقبلة.

البند الرابع: تنظيم وإجراء انتخابات لجميع المرشحين بناءًا على القوانين الجديدة

البند الخامس: كخطوة أخيرة ، العمل كلجنة انتخابية من أجل تنظيم وإجراء انتخابات مجلس الإدارة الجديد بناءً على النظام الأساسي الذى سيتم تحديثه مستقبلاً.