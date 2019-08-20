شكرا لقرائتكم خبر عن كلام نهائي.. نادي باريس سان جيرمان الفرنسي يرفض عرض برشلونة الأخير لضم نيمار والان مع التفاصيل

قالت صحيفة "ليكيب" الفرنسية، أن نادي نادي باريس سان جيرمان الفرنسي، رفض عرض برشلونة الذي قدمه قبل أيام لضم لاعبه البرازيلي نيمار دا سيلفا خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية. وأوضحت الصحيفة أن المفاوضات مستمرة بين الفريقين حول اللاعب. فيما كشفت تقارير صحيفية صراع جديد بين فريقي ريال مدريد وبرشلونة على ضم اللاعب الذي أبدى رغبته في الرحيل عن الفريق.

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