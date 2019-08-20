شكرا لقرائتكم خبر عن «وردة»: أحترم صلاح ولكنّى لست بحاجة لتأهيل.. وهناك من يتصيد لى الأخطاء والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك في اخبار الرياضة و خليك في الملعب تواصلت «المصرى اليوم» مع عمرو وردة، عبر تطبيق «واتس أب» للتعقيب على تصريحات محمد صلاح بشأن أزمته فى المنتخب والتى سانده خلالها اللاعبون وأعادوه للقائمة بعد استبعاده، وقال وردة، فى تصريحات مقتضبة مع كامل حبى واحترامى لصلاح، لكنى لست بحاجة إلى تأهيل، خاصة أن هناك من يتصيد لى الأخطاء وبشهادة مسؤولى اتحاد الكرة فإن فيديو التحرش ثبت أنه مفبرك وأكد أن تصرفاته عادية مثله مثل الكثير من اللاعبين ولكن هناك من يتعمد تصيد الأخطاء له وأنه لن ينسى دعم زملائه له فى المنتخب حتى تم الترجع عن قرار إيقافه. يذكر أن صلاح علق على الانتقادات التى تعرض لها بسبب التغريدة التى نشرها والتى فسرها البعض بأنه يقبل سلوك وتصرفات عمرو وردة قائلا: «ما قصدت أن أقوله هو أن ذلك حدث من قبل ويحدث الآن، نعم يجب أن يحصل المتحرشون جنسيًا على علاج وإعادة تأهيل حتى لا يتكرر الأمر».

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