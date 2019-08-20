شكرا لقرائتكم خبر عن «زوما».. العودة لتشكيل تشيلسي الأساسي بعد سنوات الإصابة والإعارة والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك في اخبار الرياضة و خليك في الملعب

عاد كورت زوما، مدافع تشيلسي، من جديد للتشكيلة الأساسية للنادي بعد غياب فترات طويلة بسبب الإصابة والإعارة.

وغاب زوما عن الملاعب تسعة أشهر بسبب تعرضه لإصابة خطيرة في الركبة في 2016 وانضم اللاعب إلى إيفرتون وستوك سيتي في آخر موسمين قبل أن يعود إلى التشكيلة الأساسية لفريق البلوز الإنجليزي ويعتمد عليه المدرب فرانك لامبارد مدرب تشيلسي الجديد.

وتعاقد تشيلسي مع زوما عام 2014 قادمًا من فريق سانت إيتيان الفرنسي بصفقة تجاوزت الـ20 مليون دولار، لمدة 5 مواسم ونصف.

Advertisements

وقال المدافع الفرنسي البالغ من العمر 24 عاما للصحفيين «إنها رحلة طويلة جدا جدا. لا أريد الحديث عن ذلك الآن لأن هذا بات من الماضي لكني قاتلت بقوة كبيرة».

وأضاف زوما: «الناس لا تعرف والناس لا ترى لكني كنت في الظل وكنت أعمل بجدية من أجل العودة لأني تعرضت لإصابة سيئة جدا، كنت بعيدا لمدة عام واحد (عن الفريق الأول) لكن الناس تنسى ذلك. كنت أثق دائما في نفسي. عائلتي كانت تدعمني باستمرار والآن عدت. أنا سعيد جدا باللعب هنا وأريد مواصلة ذلك».

شارك زوما المولود في مدينة ليون الفرنسية، في التشكيلة الاساسية لتشيلسي في أول ثلاث مباريات رغم الأداء المتواضع الذي قدمه مع الفريق وانهزم بنتيجة 4- صفر أمام فريق مانشستر يونايتد في الجولة الافتتاحية.

وقال زوما: «أنا في فريق كبيرة والجميع يرغب في المشاركة، المنافسة قوية جدًا، وهناك الكثيير من اللاعبين الموهوبين».

- نور حجاج- متدرب بالمصري اليوم