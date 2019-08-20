شكرا لقرائتكم خبر عن «سيدات البولينج» يغادرن إلى لاس فيغاس للمشاركة في بطولة العالم والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - الخليج 365 (جدة)

يغادر اليوم منتخب سيدات البولينج السعودي للمشاركة في النسخة السادسة من بطولة العالم للسيدات لأول مرة في تاريخ البولينج السعودي. و ستقام البطولة في لاس فيغاس من 22-31 اغسطس في صالة ساوث بوينت بلازا بمشاركة ستة لاعبات وهن؛ مشاعل العبدالواحد ، غادة نمر ، واماني الغامدي (الرياض)، نهلة عدس، مريم الدوسري (الخبر)، وهديل ترمين من (جدة) تحت إشراف مدرب المنتخب البريطاني ماريو جوزيف. كما وسيترأس البعثة السعودية رئيس الوفد بدر بن عبدالله ال الشيخ ، مديرة الفريق رزان بكر، اداري الفريق وليد الدوسري ، والاعلامي حمد الشغرود.

ومن الجدير بالذكر ان الفريق المكون من ستة لاعبات بدأ معسكره الإعدادي في مدينة الرياض قبل البطولة وشارك في ثلاث بطولات محلية مفتوحة في الرياض ، جدة ، والخبر هذا العام.

وسيشارك الفريق في منافسات الفردي، الزوجي، الثلالثي، والفرق.

وفي حديث مع اللاعبة نهلة عدس والتي فازت بالمركز الثالث في بطولة السيدات الرابعة والتي أقيمت في الخبر هذا العام عبرت عن هذه التجربة وقالت، " تمثيلي اليوم في هذا المحفل العالمي شرف كبير وانجاز بحد ذاته فهو طريقا حلمت به ان اقف بجانب بطلات العالم وهاهو الان يتحقق حلمي ولله الحمد بعد سنه من الجهد والعطاء بقيادة ودعم رئيس الاتحاد السعودي للبولينج بدر ال الشيخ ودعمه المتواصل فهو معنا كقائد يقفز بنا الى الهمم مغامرا متحديا ويضعنا في مجال المنافسة لرؤية مشرقة حافلة بالانجازات عربيا وعالميا."

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بينما تحدثت اللاعبة غادة نمر على التصفيات في منطقة الرياض والتي أهلتها للمشاركة بسبب تصدرها لمجموع نقاط وقالت ،" ولله الحمد من بداية التصفيات المؤهلة لكاس العالم الى نهايتها تمكنت من تحقيق المركز الاول في منطقة الرياض. وهذا كان شعور لا يوصف وحلم تحقق من حبي للعبة وممارستها مع أبنائي كهواية والآ الاحتراف و المشاركة في كاس العالم وانا لذلك سعيدة جدا في مشاركتي في هذا الحدث العالمي والتاريخي وباذن الله نتمكن من تحقيق شي إيجابي في هذه البطولة . كما وأشكر الاتحاد السعودي بكافة أعضاءه على جهودهم و اتاحة هذه الفرصة لنا للمشاركة."

أما أماني الغامدي فتحدثت عن شغفها برياضة البولينج وكيف أوصلتها للعالمية وقالت، "البولينج رياضة راقية تحتاج تركيز وتدريب واصرار ومهارات ومانشاهده اليوم من تمكين للمرأة ساهم كثيرا في تواجدنا في كل المحافل المحلية والدولية ولذلك مشاعري لاتوصف بتأهلي للمشاركة في كأس العالم وممتنة لدعمكم وطننا الغالي والحبيب."

وعلى صعيد أخر تحدثت مشاعل العبدالواحد والتي حققت الميدالية البرونزية في بطولتين من بطولات الاتحاد النسائية في ٢٠١٨ و ٢٠١٩ وقالت، "سعادتي لا توصف برؤية الحُلم يتحقق وانا أخطو خطوتي الأولى نحو هدفي. هو حلم يراودني منذ الطفولة لذلك أنا فخورة بأني قد تأهلت من ضمن أفضل لاعبات المنتخب السعودي للمشاركة في بطولة العالم وهي فرصة ثمينة وأنا محظوظة بأنه سوف يكون لي الشرف بأن ألعب مع محترفين من جميع الدول وهذا يعطيني ثقه ويكسبني خبره في مسيرتي الرياضية للبولينج وبإذن الله يكون تواجدنا مشرف و إيجابي و مثمر حتى لباقي اللاعبات و دافع لهن للتقدم . "

وأعقبت عليها اللاعبة هديل ترمين والتي تعتبر من اللاعبات اللاتي انضموا مؤخرا للاتحاد و أثبتت التزامها بحرصها على تطوير مهاراتها في فترة قصيرة، "اشعر بالسعاده و الفخر ايضا لتمثيل بلدي السعوديه اولا و مدينتي ثانيا كوني الوحيده المتأهله من مدينه جدة و اسعى للوصول الى المراتب المتقدمه في البطوله بإذن الله كما واتقدم اتقدم بالشكر للاتحاد السعودي للبولينج على اتاحه الفرصه لي للانضمام الى تصفيات كأس العالم ."

وأما عن اللاعبة مريم الدوسري والتي حصلت ايضا على ميدالية برونزية في بطولة الاتحاد في ٢٠١٨ وعبرت عن فرحتها وقالت، " انا ممتنة وفخورة لحصولي على هذه الفرصة وتأهيلي للمشاركة في البطولة لتمثيل المملكة في كاس العالم اعتبره شرف كبير لي وانا متحمسة للغاية وسأسعى لتقديم افضل مالدي."