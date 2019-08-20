شكرا لقرائتكم المقاصة يتعادل مع المصرى وديا استعدادا للزمالك بالكأس... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل تعادل فريق مصر المقاصة مع المصري بهدف لمثله، في اللقاء الودي الذي جمع الفريقين مساء اليوم بمعسكر الفريق الفيومي بمدينة الاسماعيلية.

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وبهذا التعادل يسدل المقاصة الستار على معسكر الفريق بمدينة الاسماعيلية استعداداً للموسم الجديد ولمباراة الزمالك في كأس مصر، والذى انطلق الجمعة الماضية، حيث خاض الفريق الفيومي ثلاث وديات تعادل فيها جميعا بنتيجة 1/1، وكانت الودية الأولى أمام المريخ ثم القناة وأخيرا المصري.

ويواجه مصر المقاصة، الزمالك في الدور ربع النهائي من بطولة كأس مصر في المباراة التي تقام 28 أغسطس الجاري والتي يستضيفها استاد برج العرب بالإسكندرية.