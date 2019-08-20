لاسارتى يفتح النار على إدارة الأهلي: ظلمونى وتعاقدوا مع لاعبين لم أطلبهم

الموجز

هاجم الأوروجويانى مارتن لاسارتى، المدير الفنى السابق للأهلى، مجلس إدارة النادي بعد قرار إقالته، على خلفية الخسارة من بيراميدز السبت الماضى، بهدف نظيف وتوديع بطولة كأس مصر، مبديا دهشة كبيرة لقرار رحيله .

وقال لاسارتى لـ"اليوم السابع": "تعرضت لظلم كبير.. قرار الإقالة جاء مفاجئا، خاصة أن الفريق فاز ببطولة الدورى العام رغم أنه كان بعيد للغاية عن المنافسة.. لن اتحدث عن أشياء معينة الآن والتاريخ سينصفنى".وفجر لاسارتى مفاجأة من العيار الثقيل، مؤكداً أن النادى تعاقد مع بعض اللاعبين الذين لم يطلبهم ولم تتم تلبية طلباته، فيما يخص تدعيم بعض المراكز واستقدام بعض اللاعبين المميزين الذين كان يرى أنهم سيصنعون إضافة مع الفريق الأحمر.

وعن وجهته المقبلة أكد لاسارتى أنه رفض العديد من العروض خلال الفترة الماضية لاستكمال مشروعه فى الأهلى، مؤكدا فى الوقت ذاته أنه سيدرس كل هذه العروض تمهيدا لقبول أحدها، ولكن بعد فترة من الراحة