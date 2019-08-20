شكرا لقرائتكم خبر عن بالفيديو.. الأهلي يستقر على المدير الفني الجديد والان مع التفاصيل

كشفت مصادر بالنادي الأهلي، أن البرتغالي مانويل جوزيه الأقرب لقيادة النادي الأهلي خلال الفترة القادمة، خلفًا للأوروجوياني مارتن لاسارتي. ويسعى مجلس إدارة النادي الأهلي برئاسة محمود الخطيب، للتعاقد مع مدير فني للفريق خلال الفترة الحالية،وأشارت تقارير إلى ترشيح مانويل جوزيه للعودة لقيادة الفريق بعد سلسلة الإنجازات التي تحققت تحت قيادة المدرب البرتغالي.



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