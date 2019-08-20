الامارات | كاميلي يثق بقدرات خورفكان على مواجهة الجزيرة في الكأس

شكرا لقرائتكم خبر عن كاميلي يثق بقدرات خورفكان على مواجهة الجزيرة في الكأس والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - اكد المدير الفني لفريق خورفكان البرازيلي باولو كاميلي انه يثق بقدرة فريقه على تقديم مباراة قوية امام مضيفه الجزيرة في مباراة الجولة الاولى لكأس الخليج العربي والتي ستقام في استاد محمد بن زايد في العاصمة ابوظبي ووصف كاميلي في المؤتمر الصحفي الذي اقيم عصر اليوم في خورفكان بالصعبة لكون المباراة تأتي بمواجهة فريق معروف بإمكاناته فضلا عن ان المباراة على ملعبه وامام جمهوره.

وقال كاميلي انه يأمل ان ينفذ لاعبي فريقه الوصايا الفنية التي تدرب عليها اللاعبون بالرغم من قوة الفريق المنافس، وتحدث المدرب ان مباريات الفريق بكأس الخليج العربي ستكون محطة إعداد للدوري، بحيث يستفيد منها في تقوية مستوى الفريق.

وتحدث في المؤتمر محترف خورفكان البرازيلي بيدرو جونيور معبرا عن تفاؤله بتقديم مباراة جيدة وموسم استثنائي وبالنجاح في اول موسم له بالإمارات مبينا ان خورفكان لن يكتفي بطموح البقاء فقط.