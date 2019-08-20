يوفنتوس يدرس ضم عثمان ديمبلي من فريق برشلونة

أوضحت تقارير صحفية، إن يوفنتوس الإيطالي يريد العلم بإمكانية الحصول علي الفرنسي عثمان ديمبلي خلال موسم الانتقالات الصيفية الجارية، وكانت الجلسة قد تمت بين مسئولي برشلونة ويوفنتوس أمس الإثنين، للوصول لإمكانية جلب خوان ميراندا لاعب فريق الشباب بالنادي، وعرض دانييلي روجاني على النادي الكتالونى.

وفقاً لما نشرته صحيفة “موندو ديبورتيفو”الكتالونية، إنه من على هامش الاجتماع الذي تم بين مسئولي برشلونة ويوفنتوس، تم عرض دانييلي روجاني لاعب السيدة العجوز على البارسا مقابل ضم لاعبين أمثال إيفان راكيتتش، وأتي الفرنسي عثمان ديمبلي ضمن الأسماء المذكورة فى الصفقة.

وتابعت الصحيفة، إن يوفنتوس مهتم بالحصول على مجهودات عثمان ديمبلي البالغ من العمر 22 عاماً كبديل للأرجنتيني باولو ديبالا، والذي بات قريباً من الانتقال إلى باريس سان جيرمان.