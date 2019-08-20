لاعب ريال مدريد يتعرض للإصابة

تعرض براهيم دياز جناح فريق ريال مدريد الاسباني للإصابة سيغيب لمدة تصل إلى شهر على أثرها.

ونشر نادي ريال مدريد بيان رسمي حول إصابة دياز، "بعد إجراء بعض الفحوصات يوم الثلاثاء

على لاعبنا براهيم دياز، وجدت لديه إصابة عضلية، وسيتم تقييم مدة غيابه بناء على استجابته للعلاج".

سيغيب اللاعب عن الفريق لفترة من 3

إلى 4 أسابيع.

والجدير بالذكر ان الريال يعاني من اصابة العديد من الاعبين من ضمنها ماركو أسينسيو الذي يعاني من قطع في الرباط الصليبي، وإدين هازارد الذي يعاني من إصابة عضلية وهي ذاتها التي يعاني منها الجناح البرازيلي الشاب رودريجو.