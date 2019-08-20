مرتضى منصور يهاجم خالد جلال

شن مرتضى منصور، رئيس نادي الزمالك، هجوما حادا على على خالد جلال المدير الفنى الأسبق لفريق الكرة الأول بنادي الزمالك. وقال رئيس الزمالك: خالد جلال سار على نهج السويسري كريستيان جروس المدير الفني الأسبق وانه عندما تولى تدريب الزمالك قام بالدفع بنفس اللاعبين الأساسيين مع جروس ورفض تجربة الآخرين. وأشار الي أن خالد جلال كتب في تقريره نفس ما قاله جروس وأكد أن هناك لاعبين لا يستحقون اللعب بنادي الزمالك.

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