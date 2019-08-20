عماد النحاس ضمن الجهاز الفني الجديد بالنادي الأهلي

وافق عماد النحاس، نجم النادي الأهلي سابقا، والمدير الفني لنادي المقاولون العرب، على العمل ضمن الجهاز الفني الجديد بالقلعة الحمراء، بعد رحيل مارتن لاسارتي.

وقام مجلس الأهلي برئاسة محمود الخطيب بمفاوضة النحاس من أجل تعينه ضمن الجهاز الفني الجديد، الأمر الذي وافق عليه ابن الأهلي بشرط العمل كمدرب عام وأن يكون له الكلمة الأولى بعد المدير الفني.

وطلب النحاس من مجلس الأهلي التسطر على توليه ذلك المنصب لحين تسوية أموره مع نادي المقاولون العرب والبحث عم بديله.

جدير بالذكر أن مجلس الأهلي قام بتوجيه الشكر لمارتن لاسارتي، وقام بتعيين محمد يوسف بدلا منه بشكل مؤقت لحين التعاقد مع مدير فني أجنبي جديد.