يوفنتوس يقدم مدافعة الجديد مريح ديميرال

قدم نادي يوفنتوس الإيطالي اليوم الثلاثاء مدافعة الجديد التركي مريح ديميرال، الذي إنتقل إلى صفوف السيدة العجوز في يوليو الماضي قادمًا من ساسولو، في صفقة كلفت خزائن البيانكونيري 18 مليون يورو، ليصبح أول لاعب تركي يرتدي قميص السيدة العجوز.

ونشرت صفحة الفريق الإيطالي الرسمية على موقع التواصل الإجتماعي "تويتر" صور اللاعب خلال المؤتمر الصحفي،

الي سيرتدي الرقم 23 رفقة السيدة العجوز.

وعبر اللاعب عن فخرة وسعادتة الكبيرة بعد إنتقالة إلى السيدة العجوز، وذلك من خلال المؤتمر الصحفي الخاص به وقال" أنا سعيد جدًا لوجودي هنا ، إنه لحسن حظي أن ألعب بقميص يوفنتوس، أتمنى أن أتقالم بشكل

سريع".

وأضاف صاحب الـ 21 عام" لكي ألعب هنا كان يجب علي أن أبذل الكثير من الجهد، لقد عملت بجد، ووجودي هنا حلم أصبح حقيقة، سوف أعطى كل ما لدي من جهد في أرضية الملعب، لكي أكسب إحترام الجهاز والجمهور".

وعن كونه أول لاعب تركي يرتدي قميص يوفنتوس صرح قائلًا " كوني أول لاعب تركي يرتدي قميص يوفنتوس، هذا فخر كبير لي، لذلك سوف أعمل أن أكون نموذج مشرف لبلدي".