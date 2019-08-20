رياضة | إجراء الكشف الطبي للحكام الدوليين والمرشحين للقائمة الدولية

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر إجراء الكشف الطبي للحكام الدوليين والمرشحين للقائمة الدولية والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

خضع الحكام الدوليون والمرشحون للقائمة الدولية للكشف الطبي صباح اليوم بمركز الطب الرياضي بمدينة نصر ضمن استعدادات لجنة الحكام للموسم الجديد.

وجاء الكشف الطبي بحضور كلا من خالد مسعود وكيل وزارة الشباب للطب الرياضي ودكتور عزب حجاج سكرتير لجنة الحكام.