رياضة | محمود وحيد بديل"معلول" في الأهلي أمام إطلع بره

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر محمود وحيد بديل"معلول" في الأهلي أمام إطلع بره والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

ارتفعت أسهم محمود وحيد ظهير أيسر الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، في المشاركة أساسيا مع فريقه خلال مواجهة إطلع بره بدوري أبطال إفريقيا.

وينوي محمد يوسف المدير الفني المؤقت، إشراك اللاعب أساسيا على حساب علي معلول اللاعب الأساسي، نظرا لغيابه بعد الحصول على إذن بالتواجد في تونس، من أجل التواجد بجانب نجله والذي يعاني المرض.

وغادر التونسي علي معلول ظهير أيسر الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، مقر النادي متوجها إلى بلاده تونس، من أجل زيارة أقاربه وأهله.