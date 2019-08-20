رياضة | هجوم ناري على ديمبلي بعد تعرضه للإصابة السادسة في برشلونة

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر هجوم ناري على ديمبلي بعد تعرضه للإصابة السادسة في برشلونة والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

وجهت تقارير إذاعية إسبانية اليوم الثلاثاء انتقادات لاذعة لنجم برشلونة، الفرنسي عثمان ديمبلي بسبب عدم التزامه وإصاباته الكثيرة.

وذكرت تقارير إذاعية إسبانية اليوم الثلاثاء إن ديمبلي حصل على الميدالية الفضية في الإصابات مع برشلونة منذ قدومه.

وتابعت التقارير: "منذ وصول عثمان ديمبلي إلى برشلونة كان ثاني أكثر لاعب يتعرض للإصابة بمعدل 6 مرات وغاب مدة وصلت إلى 253 يوما.

وأضافت: "رافينيا كان أكثر لاعب غيابا في الإصابات بـ 455 يوما، فيرمايلين غاب في 222 يوم بينما أومتيتي 187 يوما".