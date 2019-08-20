شكرا لقرائتكم خبر عن خطوة جديدة تقرب نيمار من برشلونة والان مع التفاصيل
أوضح تقرير صحفي فرنسي، اليوم الثلاثاء، بوجود جديد بشأن احتمالية عودة البرازيلي نيمار دا سيلفا، نجم باريس سان جيرمان، إلى صفوف برشلونة هذا الصيف.
وتبعاً للصحيفة الفرنسية"ليكيب" فإن مسئولًا كبيرًا في سان جيرمان أكد أن النادي منفتح بشأن رحيل نيمار في الميركاتو الصيفي على سبيل الإعارة مع وضع بند للشراء النهائي في الموسم المقبل.
وصرح مسئول سان جيرمان أن الأزمة حاليًا في رحيل نيمار لا تتعلق بصيغة الاتفاق، ولكن تعود إلى تلبية الأندية للشروط المالية التي يريدها النادي الفرنسي.
وشددت الصحيفة على أن هذه هي المرة الأولى التي يؤكد خلالها أحد مسئولي سان جيرمان، أن النادي موافق على رحيل نيمار معارًا، مع وضع بند للشراء في الصيف المقبل.
وكان برشلونة قد اقترح على سان جيرمان خلال اجتماع الأمس، ضم نيمار لمدة موسم على سبيل الإعارة بمقابل أكثر من 8.5 مليون يورو، بالإضافة إلى وضع بند شراء بقيمة 150 مليون يورو.
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