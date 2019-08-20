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شكرا لقرائتكم خبر عن محمد مصيلحي: الرياضة تحولت إلى صناعة عالمية وميزانية أمريكا الرياضية 73 مليون دولار والان نبدء بالتفاصيل
أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - نظم مركز النيل للإعلام، التابع للهيئة العامة للاستعلامات، اليوم، الثلاثاء، ندوة تحت عنوان «الثقافة الرياضية وتأثيرها على المجتمع»، جاء ذلك بحضور محمد مصيلحي، رئيس نادي الاتحاد السكندري، والصحفي طارق إسماعيل، مدير تحرير الأهرام، والصحفى حسنى حافظ، عضو مجلس النواب، وأدار الحوار الصحفى نبيل أبوشال، مدير مكتب جريدة المصري اليوم بالإسكندرية.
قال محمد مصيلحى، رئيس نادى الاتحاد السكندرى، بالنظر إلى الثقافة الرياضية في الدول الأوروبية واستخدامها في تسويق اللاعب وطريقة الاستفادة منها في الاقتصاد، وأمثاله على ذلك ميزانية الرياضة في أمريكا تبلغ 73 مليون دولار، وفى فرنسا هي المصدر الخامس من الدخل القومي، وأصبحت الرياضة صناعة.
وأضاف رئيس نادى الاتحاد أن كلمة الثقافة الرياضية شمولية تؤثر على المجتمع وبالأخص داخل الأندية، ولابد من تغيير النظرة إلى البطولات والعائد منها في إنشاء فنادق وتشغيل الشباب واستخدامها في نقل الحضارة.
وأشار «مصيلحى» إلى أن الوعي تغير لدى المواطنين عن الرياضة، ونحن داخل نادى الاتحاد بدأنا في دورات عن ثقافة التشجيع، وتعديل السلوك لدى النشء وعلى الجميع استخدام الأندية لبث روح الوطنية في الجميع.
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