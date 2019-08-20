شكرا لقرائتكم خبر عن الزمالك يلتقي الجزيرة في سوبر السلة 30 سبتمبر والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك في اخبار الرياضة و خليك في الملعب حدد مسؤولو اتحاد كرة السلة برئاسة الدكتور مجدي أبوفريخة 30 سبتمبر المقبل موعدًا لإقامة مباراة السوبر بين الزمالك والجزيرة، بحسب ما ذكره الموقع الرسمي للنادي الأبيض. ويخوض الزمالك اللقاء باعتباره بطلاً لدوري السوبر مع الجزيرة بطل مسابقة كأس مصر. يذكر أن الزمالك حصد لقب بطولة دوري السوبر بعد الفوز على الجزيرة في النهائي بمجموع مباريات «3-2»، وأيضاً توج الجزيرة بطلاً للكأس بعد الفوز على الأهلي في المباراة النهائية.

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