شكرا لقرائتكم مرتضى منصور: لاسارتى خد الدورى ومشى عادى وبسبب جروس الدنيا اتقلبت علينا... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل أكد مرتضى منصور رئيس نادى الزمالك، أن مارتن لاسارتى، المدير الفنى السابق للنادى الأهلى، رحل عن تدريب القلعة الحمراء، رغم حصوله على لقب الدورى المصرى الممتاز، ولم يتحدث أى شخص نهائيا ومرت الأمور بهدوء.

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وأكد رئيس نادى الزمالك خلال المؤتمر الصحفى المقام حاليا بمقر النادى للإعلان عن تنصيب ميتشو مديرا فنيا، أنه فوجئ بردود فعل غريبة بعد رحيل السويسرى جروس عن تدريب الزمالك، والدنيا اتقلبت على مجلس الإدارة، لكن لم يحدث أى شيء عند رحيل لاسارتى من الأهلى.

ووقع ميتشو عقود تدريب الزمالك، فى الموسم الجديد، فى حضور مرتضى منصور رئيس النادى وأحمد جلال إبراهيم نائب الرئيس وإسماعيل يوسف وعلاء مقلد والدكتورة شريفة الفار أعضاء مجلس الإدارة وأمير مرتضى منصور المشرف العام على الكرة وأحمد مرتضى عضو المجلس السابق وطارق يحيى المدير الفنى المؤقت حاليا.