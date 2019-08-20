الأمن يوافق على حضور 10 آلاف مشجع فى إياب الزمالك وديكاداها بطل الصومال

وافقت الجهات الأمنية على حضور 10 آلاف مشجع فى مباراة إياب دور الـ64 بدورى أبطال افريقيا بين الزمالك وديكاداها بطل الصومال.

وتقام المباراة مساء السبت المقبل على ستاد برج العرب بالإسكندرية بعد تأجيلها 24 ساعة، وكانت مباراة الذهاب أقيمت بنفس الملعب وشهدت فوز الأبيض بسباعية نظيفة.

يذكر أن الزمالك سيواجه المقاصة يوم 28 أغسطس الجارى ببرج العرب ضمن منافسات دور الـ8 ببطولة كأس مصر.

وكان مجلس إدارة الزمالك قد أنهى ملف المدير الفنى الذى سيتولى القيادة الفنية للفريق فى الفترة الجارية بشكل رسمى فى الساعات الأولى من اليوم، بعدما أتم الاتفاق بصفة رسمية مع الصربى ميلوتين سريدوفيتش الشهير بـ"ميتشو"، ليصبح مدربًا رسميًا للفريق الأبيض لمدة موسم.