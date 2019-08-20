رياضة | اليوم.. دكرنس في ضيافة بني عبيد وديا

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر اليوم.. دكرنس في ضيافة بني عبيد وديا والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

يستضيف فريق بنى عبيد الأول لكرة القدم اليوم فى الرابعة عصرا ضيفه وجاره فريق دكرنس الأول فى مواجهة جديدة ضمن سلسلة المباريات الاستعدادية للموسم الجديد بالنسبة للفريقين.

جدير بالذكر أن فريق بنى عبيد أحد فرق القسم الثالث بقيادة عادل صديق قد تعادل فى أول ودياته أمام فريق نبروه سلبيا على ملعب بنى عبيد بينما فريق دكرنس أحد فرق القسم الثانى بقيادة أيمن الجمل قد تعادل بذات النتيجة أمام ضيفه شبان بدواى على ملعب دكرنس.

وعاد بنى عبيد مؤخرا من معسكر الفريق الخارجى بشواطئ بلطيم بينما تقرر تأجيل معسكر دكرنس والذى كان مقررا عقب إجازة عيد الأضحى ليقام فى وقت لاحق بشهر سبتمبر قبل إنطلاقة الموسم الجديد بالقسم الثانى.